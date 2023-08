Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023: Ariete

Cari airete, arriva un fine settimana perfetto per vivere delle emozioni in più, specialmente domenica grazie alla luna nel segno ma cercate di non puntare sulla persona sbagliata. Bene anche per i single che possono fare nuove conoscenze. I liberi professionisti riceveranno chiamate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023: Toro

Cari toro, questa è una giornata di forza da sfruttare. Nelle prossime ore arrivano belle opportunità in ambito sentimentale. Lasciatevi il passato alle spalle e guardate al futuro con più fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, bella questa luna che arriva a illuminare il vostro fine settimana. L'amore è premiato anche se sul lavoro ci saranno dei ritardi. Cercate di non chiudervi in casa ma di stare in mezzo alla gente. Accettate inviti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, nei giorni scorsi c'è stata qualche perplessità e incertezza che restano anche in questo weekend. Attenzione agli sbalzi d'umore e a possibili dispute con gli altri. In amore meglio mantenere la calma.



