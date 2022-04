Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, se siete single oggi è la giornata ideale per conoscere nuove persone. Le stelle aiutano anche nel settore lavorativo con nuove opportunità per tutti quelli che non sono soddisfatti di quello che stanno facendo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022: Toro

Cari toro, la sfera sentimentale è protetta dalle stelle e potreste anche avere quel colpo di fulmine improvviso in grado di cambiarvi la vita. Sul lavoro siate più precisi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, se avete avuto problemi di coppia di recente, adesso potete ripartire alla grande. Sul lavoro tutto procede bene e tutti i progetti che partono ora sono promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, chi sta vivendo una relazione doppia dovrebbe stare attento. Stasera avete voglia di stare da soli e sul lavoro oggi siete un po' diffidenti ma fate bene perché le nuove proposte non sono poi così rosee.



