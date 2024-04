Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i 5 aprile 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, in questi giorni non ti manca certo forza, oggi arriva pure venere nel segno, e chi ti ferma più? L'unico problema che vedo è che ci possano essere delle persone che frenano i tuoi slanci, ma voi siete caparbi e otterrete ciò che volete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Toro

Cari toro, questo mese sarà importante perchjè vi permetterà delle scelte, anche perchè vi aiuterà a chiudere tutti i conti in sospeso con un passato che non può più tornare, e la cosa più difficile per voi sarà prendere coscienza e accettarlo. Amori da riesaminare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, la nuova posizione di venere è molto interessante per voi, ma l'amore arriva da un periodo di grandi tensioni che richiedono tempo per sciogliersi. Sul lavoro devi fare tuo il motto: fare meno fare meglio, da oggi in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, è vero che per voi questo è un periodo faticoso, ma già la seconda parte del mese sarà molto importante, per non parlare dell'estate. Certo, c'è qualcuno sul lavoro che ti sta remando contro ma ti conviene resistere: non buttare all'aria ora, quello che potresti desiderare di riavere a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Leone

Cari Leone, dovete rinunciare a sterili polemiche e concentrarvi invece sui nuovi progetti, su quello che volete portare a termine da ora alla fine dell'anno-. Il cielo è importante: sole, mercurio, da oggi anche venere sono tutti lì a darvi una spinta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, nel pomeriggio arriva la luna storta, insieme a marte che è in opposizione e vi porta stress. Insomma le tensioni ci sono, ma se si pensa troppo si rischia di stare male, divagate la mente. E ricordate che avete sempre giove favorevole, da sfruttare entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, forse c'è' stata una situazione strana in amore negli ultimi tempi, ma ora vi liberate della catene, dite basta a chi vi soffoca e le persone che con voi si sono comportante come prepotenti ora dovranno ricredersi e capire il vostro reale valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, nel pomeriggio avrete dalla vostra parte una bella luna e anche marte vi è estremamente favorevole, le energie quindi sono tante e nelle prossime settimane vi metterete in gioco, addirittura accettando il giudizio degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questa luna contraria può portare un pomeriggio in cui vi sentirete all'improvviso un pò fuori gioco, ma è una situazione veramente passeggera. Da oggi arriva anche venere a sostenervi e potete attirare facilmente l'attenzione e l'ammirazione degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, da oggi con una venere storta ,l'amore fa un passo indiettro, d'altronde molti di voi hanno delle preoccupazioni: ansie per il lavoro, qualcuno anche per la salute, in molti sietesotto pressione, questioni legali burocratiche, tutte situazioni che vi distraggono dall'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, non è un giorno particolarmente difficile per voi, avete ancora per tutta la mattina la luna nel segno e c'è una bella elettricità nell'aria che si trasmette anche a chi vi sta intorno, voglia di viaggiare e accellerare verso un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci,non evitate gli incotnri e non sottovalutate le proposte. Determinazione e coraggio non mancano. Luna nel segno nel pomeriggio vi regala potenti intuizioni, seguitele perchè vi aprono una strada che vi porta fino a delle belle novità.