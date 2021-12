Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché potrebbe esserci una gara di rivalità con una vecchia fiamma. Sul lavoro se c'è stato qualche problema economico non vi preoccupate troppo perché il prossimo anno porta soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021: Toro

Cari toro, approfittate di questa giornata per parlare con il partner di questioni importanti lasciate in sospeso. Sul lavoro non siate troppo pignoli o polemici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata è un po' sottotono ma niente paura, si recupera già da domani. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci tensioni per diversità nel modo di pensare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa giornata è abbastanza controversa quindi attenzione soprattutto se avete a che fare con qualcuno dell'ariete o del capricorno.



