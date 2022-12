Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, bello questo periodo per i sentimenti, godetevelo tutto senza pensieri. Sul lavoro coltivate i contatti perché saranno fondamentali per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è qualcosa che non ha funzionato ma non perdete le speranze. Sul lavoro bisogna stare un po' più concentrati per evitare errori di distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, è il momento di vivere l'amore senza più remore, quindi godetevi questo momento fortunato. Sul lavoro, invece, ci vuole un po' più di cautela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è un po' di agitazione ma cercate di chiarire con il partner quello che non sta funzionando. Sul lavoro tutto procede bene, aspettatevi novità.



