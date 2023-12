Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, siete presi da tante situazioni in questo periodo con una settimana che tra giovedì e venerdì porta qualche imbarazzo. Il consiglio è quello di misurare le parole in questi giorni. Questa settimana va vissuta con molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Toro

Cari toro, potrebbero tornare in auge alcune dispute familiari o sentimentali quindi se avete una storia in corso aspettatevi cambiamenti e battibecchi. In questo mese di dicembre l'amore è un po' complicato. Il consiglio è sfruttare la luna in buon aspetto che porta più energia sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questi giorni ci sono piccole tensioni. Già ieri c'è stato un momento di stress e tornano vecchie polemiche. Vi sentite attaccati dagli altri e questo è l'effetto dei pianeti opposti. Attenzione a non prendere tutto di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo mercurio opposto rappresenta la necessità di capire quali sono le vostre nuove esigenze e quelle della famiglia. Tra giovedì e venerdì ci sarà un momento di forte tensione.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Leone

Cari leone, non ci sono barriere per voi che di natura non vi fermate mai ma in questa giornata c'è un piccolo dubbio che riguarda un sentimento. Le coppie di lunga data potrebbero avere dato tutto per scontato nell'ultimo periodo. Dicembre sarà il mese che inviterà chi è dubbioso in amore a parlare chiaro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, c'è una grande lucidità mentale che vi permette di superare gli ostacoli creati dall'opposizione di Saturno. State facendo tutto da soli ultimamente e sentite di non avere l'aiuto di nessuno. Non perdete di vista l'amore perché potrebbe essere in recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, bisogna dire che nelle giornate di giovedì e venerdì la luna transiterà nel vostro segno quindi programmate un incontro speciale o qualcosa di bello da fare con il partner. Ultimamente c'è stato un blocco personale ma ora si riparte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, le giornate di sabato e domenica saranno speciali con luna e Venere nel segno. Programmate un incontro passionale perché il fine settimana sarà molto intrigante. C'è meno ansia rispetto ai mesi scorsi e arriveranno buone risposte.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, è da lunedì che siete un po' sottotono. Forse le cose da fare sono tante e il nervosismo è alle stelle ma giovedì e venerdì le stelle saranno migliori. Questo cielo promette qualcosa di buono anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, mercurio in transito nel segno è un buon aiuto per risolvere contenziosi aperti. Il 2024 è un anno importante con i primi mesi di grande rilievo. Siate solo un po' più rapidi nelle prossime mosse e decisioni. Favoriti i nuovi progetti entro sei mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, ci sono molte tensioni e provocazioni nella vostra vita e per molte cose sarete costretti a ripartire da zero. Siete molto concentrati sul lavoro, sullo studio, sulle cose pratiche mentre l'amore è in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2023: Pesci

Cari pesciolini, questa giornata è ancora sotto una luna opposta ma non ci sono le stelle pesanti della scorsa settimana e il weekend sarà bellissimo per l'amore. Sabato 9 e domenica 10 saranno giornate ispirate e daranno spazio a idee importanti o regaleranno una felice intuizione. Ci sono scelte da fare in questa settimana.