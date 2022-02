Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, arrivnao belle novità per l'amore in questa giornata che vede la luna proprio nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda il lavoro se siete dipendenti potreste ricevere una promozione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022: Toro

Cari toro, se la vostra relazione è altalenante finalmente riuscirete a trovare il modo di condurre voi il gioco. Sul lavoro arriverà presto il momento di rivedere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in questo fine settimana potrete godere di un bel cielo che regalarà grandi emozioni e se ne avete la possibilità parlate dei vostri sentimenti alla persona che vi piace. Sul lavoro, se siete dipendenti, meglio evitare le discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, in questi giorni dovrete chiarire le situazioni che non vi vanno più a genio in amore. Sul lavoro iniziate a pensare a nuovi progetti quindi, tutto ciò che c'è di vecchio andrebbe accantonato.



