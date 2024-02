Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

osa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 5 febbraio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 5 febbraio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, siete in una posizione di grande forza oggi con Luna e Sole che vi regalano una giornata davvero interessante. E' un momento di grande interesse e sappiate che siamo solo all'inizio della vostra ripresa bisogna però dare tempo al tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Toro

Cari toro, fino al 23 febbraio è necessario occuparsi delle situazioni che devono essere ancora sistemate, mettere a posto conti rimasti in sospeso. La prima parte del mese è importantante per pianificare la seconda metà di febbraio. Con questa venere in questa posizione i rapporti con capricorno, scorpione e vergine sono molto intriganti ma è sempre il toro che comanda in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi avete la luna opposta, tensioni nate nelle ultime ore segneranno anche la giornata di lunedì. Se vi sentite agitati e nervosi per un cambiamento che vi è stato imposto, per esempio per la fine di un rapporto, sappiate che dovete accettare le trasformazioni, anche difficili per tornare così a guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, si sistema Mercurio e pian piano anche gli altri pianeti miglioreranno le loro posizioni, iniziate a fare ora, con ottimismo bei progetti per fine mese e per marzo che per voi sarà un mese molto interessante: guardate avanti e non siate impazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Leone

Cari leone, meglio evitare strapazzi oggi, attenzione agli investimenti, settimana che vi sarà utile, a fine settimana un calo. Se avete già raggiunto un obiettivo, sappiamo che non siete certo tipi da sedervi sugli allori, quindi iniziate ora a pensare al prossimo passo e a cosa fare da giugno in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, nonostante il periodo sia positivo, questa giornata vi porta qualche piccolo ritardo e con esso un pò di nervosismo, visto che voi avete sempre bisogno di avere tutto sotto controllo e l'equilibrio precario in cui vi ritroverete in queste ore non vi piace affatto. Il lavoro è sempre ben protetto dalle stelle ma la pressione è alta: mantenete la lucidità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, se ci sono questioni che non vanno, equilibri perduti, oggi le stelle vi aiutano a riequilibrare sentimenti ed emozioni. Chi è in crisi però aspetti prima di rivelare i propri dubbi perchè in questo momento ogni vostra parola potrebbe essere frainteso. Miglioramento fisico e giornate interessanti per ritrovare un accordo lavorativo e iniziare a fare progetti per metà primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, a metà settimana potresti incontrare una persona che conta. Il lavoro che ultimamente vi ha dato qualche piccolo problema torna ad essere al centro delle vostre giornate. Le prossime settimane rimangono complesse dal punto di vista economico soprattutto se dovete fare scelte o siete in attesa di chiudere trattative o decidere cosa fare di beni in comune..

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario,questo mercurio vi aiuta molto e vi porta il desiderio di avventura, molti di voilo placheranno con un film o un libro, ma i più avranno voglia di fare un bel viaggio.Ricordatevi ancora di usare prudenza e non cadere in provocazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, ancora venere e marte sono dalla vostra parte e vi pongono al centro dell'attenzione. Siete leader naturali e non mancheranno gratifiche. Opportunità per i cuori solitari: non rimanete chiusi in voi stessi, apritevi e mettetevi in gioco e sicuramente farete incontri molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, questo cielo alimenta la vostra ribellione e invita a liberarvi da ogni costrizione che vi fa sentire insofferenti. La vostra fantasia deve nutrirsi di nuovi orizzonti, nuove idee e questo dovete farlo comprendere anche a chi vi è vicino. Conto alla rovescia per venere nel segno:l'amore torna sin da ora pian piano al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, oggi siete affetti da un pò di indolenza, evitate di continuare a essere così tesi sul fronte dell'amore, mettete una bella pietra sopra sui rapporti che non si possono recuperare e non soffocate il partner.. Questa luna porta nervosismo e ansia, sopratutto per chi è in attesa di una risposta, ma già da domani le cose vanno meglio.