Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, vi trovate in un momento un po' particolare per l'amore che non dà molte certezze ma non bisogna perdere le speranze. Sul lavoro non si sentite appoggiati dagli altri e questo potrebbe portare a qualche momento di tensione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022: Toro

Cari toro, in questa giornata non tutto sta quadrando come dovrebbe dal punto di vista sentimentale. L'amore non arriverà all'improvviso se non siete aperti ad accoglierlo, quindi, single del segno, buttatevi di più nelle situazioni e lasciatevi andare. Bene il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata è molto interessante per voi dal punto di vista sentimentale con una bella luna che illumina il vostro cielo. Sul lavoro ci vuole cautela con Marte opposto che porta una bella dose di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, Venere è opposta quindi aspettatevi qualche dubbio in amore oggi, soprattutto se frequentate persone un po' instabili. Sul lavoro c'è incertezza dal punto di vista economico ma bisogna trovare soluzioni per un maggior guadagno.



