Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

L’oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo primo venerdì del 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, 5, gennaio 2024 per tutti i segni.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, anche oggi questo cielo per voi parla di successo. Sarà un weekend molto interessante: nella calza della Befana per voi non ci sarà carbone, ma qualcosa di molto dolce e capace di suscitarvi bellissime sensazioni.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Toro

Cari toro, questo weekend parte in maniera agitata, d’altronde tutto dicembre è stato agitato per voi. Rivedere alcune strategie è necessario. Oggi aspettatevi una giornata faticosa, le tensioni in amore vanno tenute sotto controllo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, non siete in un momento proprio tranquillo ma evitate i contrasti di troppo. Sviluppate ora progetto un buon progetto e attenzione alle relazioni d’amore che in questo momento sono da proteggere.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, piccole complessità in amore anche perché voi siete molto esigenti da questo punto di vista, ma in questo momento anche chi vi sta accanto sente di aver bisogno di maggiori garanzie. Dedicatevi a una nuova programmazione professionale in vista dei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Leone

Cari leone, vincere una sfida è importante, ma i primi mesi del 2024 sono meno entusiasmanti della seconda parte dell’anno. Non perdetevi d’animo, visto che non lo fate mai, e in questo momento puntate sull’amore.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Vergine

.Cari vergine, la fatica in questi giorni è tanta, anche perché di recente hai deciso che chi fa da sé fa per tre. In amore questo cielo dice che i cuori solitari devono aprirsi un po' di più e vede reticenze nei rapporti lunga data.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, c’è desiderio di rivalsa nell’aria, molti di voi probabilmente sono alle prese con situazioni particolari in casa, e si rendono conto di aver ricevuto indietro poco rispetto a quello che hanno fatto ultimamente. Ti sei dato molto da fare per risolvere i problemi degli altri ma devi gestire meglio la tua emotività.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, sei tra i più fortunati dello zodiaco in questo momento, il weekend sarà molto bello. In questo momento hai bisogno di qualche riconferma lavorativa e di guardare alcune situazioni in un’ottica diversa.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, quando c’è il fascino tante porte si aprono. In questo momento tu fai colpo facilmente, qualche disappunto sul lavoro va superato perché ci sono nuove interessanti strade da percorrere all’orizzonte.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, per chi ha voglia di fare, per chi lavora in proprio, per chi ha avviato nuovi progetti arriveranno i risultati, anche perché voi non vi risparmiate mai. Momenti di stanchezza, è giusto essere ambiziosi ma non eccedete con la fatica.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, c’è molta confusione in questo momento, una situazione di disordine soprattutto sul lavoro. Tenete presente che, a volte è meglio fare poco ma fare bene. Giornata oggi un po' faticosa, ma si recupera domani.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, volete una prova tangibile d’affetto. Questo cielo vi mette alla prova quindi massima prudenza. I primi giorni di gennaio sono caratterizzati da grande fatica a livello fisico, ma sul lavoro è un buon momento per gestire i progetti.