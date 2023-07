Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, in queste giornate c'è un unico problema che vi affligge e riguarda i soldi o come amministrarli per il futuro. Siete in una fase di recupero anche se si vede che siete ancora agitati. Cosa ne sarà del lavoro? Non è ancora chiaro ma oggi la cosa migliore da fare è stare tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023: Toro

Cari toro, meglio stare attenti perché siete particolarmente agitati oggi. Non siete voi a creare problemi ma le persone che vi circondano. Molte delle vostre ansie riguardano case, proprietà e soldi. Cercate di lottare per ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è qualcuno che vi piace? Allora non perdete tempo e buttatevi. Con qualche acquario può nascere una storia importante. Sul lavoro meglio fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, ci sono alcuni periodi in cui fare delle scelte è più semplice e questo è uno di quelli. Dopo un momento di rallentamento ora si torna a cavalcare l'onda. Andate avanti per la vostra strada, Giove e Saturno favoriscono i nuovi progetti. Siete single? Guardatevi attorno.



