Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, iniziate a prepararvi perché questo weekend ci sarà il picco della passione con la luna nel segno. Sul lavoro fatevi valere, soprattutto se qualcuno ha cercato di mettervi in cattiva luce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022: Toro

Cari toro, attenzione a qualche piccola tensione nella coppia. Sul lavoro tutto dipende da voi ma se avete lavorato bene le soddisfazioni arriveranno prima del previsto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli torna in voi una bella dose di fiducia nell'amore e nel partner. Per quanto riguarda il lavoro è una giornata un po' particolare con Mercurio, però, che porta belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è dalla vostra parte oggi insieme a Giove quindi sarà una giornata ideale per fare progetti per il futuro. Sul lavoro iniziate a recuperare soldi e soddisfazioni.



