Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, Venere sta per iniziare un transito molto importante quindi si risveglia la passione nella vita di coppia anche se oggi c'è ancora qualche piccola tensione nell'aria. Il cielo di oggi aiuta tutti quelli che hanno voglia di vivere novità e cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023: Toro

Cari toro, il cielo di oggi metterà in mostra tutte le vostre migliori qualità. Chi ha appena cambiato mansione sul lavoro potrà sentire un po' di pressione e responsabilità ma bisogna tenere duro. Attenzione in amore perché lo stress del lavoro potrebbe riversarsi anche nella vita di coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, Venere aiuta a gestire i sentimenti ma anche i rapporti professionali. Bisogna continuare a impegnarsi in tutti i sensi anche se non vedrete subito i risultati del vostro sforzo a causa di un Saturno dissonante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, bene per il lavoro oggi che permetterà anche a chi è stato fermo per un po' di ricevere belle proposte. La luna è opposta quindi attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero intaccare anche la coppia.



