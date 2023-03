Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, in questa domenica con la luna nel segno sarete più empatici e riflessivi che mai. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di pensare a qualche investimento per il futuro. Apritevi a cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023: Toro

Cari toro, oggi chi ha passato un momento di crisi in amore potrà trovare una soluzione anche se qualche dubbio resterà a causa di Marte e Venere che fanno qualche dispetto. Sul lavoro imparate a delegare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi torna il sereno nella vita privata e tra qualche settimana andrà ancora meglio. Ottimo periodo per i nuovi incontri e sul lavoro belle novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata c'è un po' di malumore. Attenzione a non riversarlo sul partner. Sul lavoro meglio mantenere un profilo basso per ora.



