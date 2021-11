Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, Venere sta per iniziare un transito particolare quindi attenzione a non essere troppo polemici. Sul lavoro andata avanti con i vostri progetti e impegnatevi per lavorare al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021: Toro

Cari toro, bisogna pazientare ancora un po' per vivere a pieno i sentimenti ma già da domenica inizia ad andare meglio. Sul lavoro, mantenete tutto sotto controllo come solo voi sapete fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore avete voglia di fare tanto quindi meglio non perdersi d'animo se qualcosa non sta andando come vorreste. Sul lavoro dipende tanto da quello che fate ma il periodo è d'oro per i creativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, Venere è opposta e forse state desiderando qualcuno che però è irraggiungibile. Sul lavoro avete perso un po' di tempo con le formalità ma attenzione alle spese di troppo.



