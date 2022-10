Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore aspettatevi qualche momento di tensione a causa di una Venere opposta. Sul lavoro bene per i nuovi progetti, continuate a cavalcare l'onda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022: Toro

Cari toro, attenzione perché c'è un bel po' di nervosismo nell'aria e potrebbe ricadere sulla vostra situazione sentimentale. Sul lavoro lo stress è tanto ma bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore tutto procede per il meglio e le stelle aiutano quelli che sono in cerca dell'anima gemella. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma avete ottenuto grandi risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna stare calmi e non fare scelte azzardate. Sul lavoro continnuate a impegnarvi come sempre anche se Giove è contrario.



