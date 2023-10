Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, è un periodo un po' caotico questo con molte insicurezze dal punto di vista lavorativo ma anche relazionale. Attenzione a qualche imprevisto sul lavoro, specialmente per chi lavora a contatto con le persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023: Toro

Cari toro, questa giornata vi vede un po' nervosi e alle prese con qualche problema d'amore. Per quanto riguarda il lavoro cercate di curare di più il rapporto con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione oggi perché l'umore non sarà proprio alle stelle e questo nervosismo potrebbe riversarsi in amore. Per quanto riguarda il lavoro le cose da fare sono tante ma presto arriveranno anche le soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, cercate di non perdere le speranze in amore e non guardate sempre al passato. Sul lavoro c'è ancora qualche blocco ma bisogna continuare a impegnarsi.



