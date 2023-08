Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, avete da un po' di tempo subito attacchi e pressioni (soprattutto in ambito lavorativo), con l'inevitabile conseguenza di accumulare stress e frustrazione; ed è dunque arrivato il momento di alzare la voce e farsi sentire. In amore sono previsti nuovi incontri, e per le coppie già formate è giunta l'ora di solidificare i legami.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023: Toro

Cari toro, il corso degli eventi ha reso inevitabile rivedere piani e scelte lavorative. Con la nuova settimana, la sfera sentimentale esce dal torpore, con delle polemiche che vanno però domate. I single è bene che si guardino attorno: il resto dell'estate può portare buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, se avete la sensazione di essere finiti in un limbo di malinconia e stanchezza, si prospettano incontri interessanti e una maggior voglia di rimettersi in moto. Può darsi che ultimamente ci siano state delle incomprensioni in famiglia ed è bene placare gli animi. In questa domenica di agosto sono favorite le frequentazioni occasionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, in ambito lavorativo arriveranno presto nuove chiamate, rinnovi di contratti in scadenza e chiamate interessanti. Agosto resta un mese utile per tutti coloro che attendono incontri amorosi: mettetevi in gioco e programmate il da farsi per le prossime settimane.



