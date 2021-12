Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, bisogna fare più attenzione in amore, soprattutto nelle relazioni nate da poco. Per quanto riguarda il lavoro quella di oggi non è proprio la giornata ideale per prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la giornata di oggi inizia bene con la luna nel segno che amplifica le emozioni. Sul lavoro si attendono conferme che non mancheranno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di tensione nell'aria che non aiuta le relazioni già in crisi. Sul lavoro, invece, c'è bisogno di un maggione impegno, vi sentite un po' spenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, siete sempre attratti dalle sfide d'amore anche se sarebbe meglio non esagerare con il rischio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, le tensioni sono diverse e legate soprattutto all'aspetto economico.



