Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore ci sarà modo di fare incontri interessanti che potrebbero cambiarvi la vita. Sul lavoro arrivano maggiori certezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di aria nervosa ma meglio non alimentare le polemiche. Sul lavoro arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di riscoprire un po' di passione e sul lavoro chiudete subito gli accordi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore avrete modo di chiarire tutto ciò che finora non ha funzionato e sul lavoro attenzione a non spendere troppi soldi.



