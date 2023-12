Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, queste sono giornate impegnative ma alla fine porteranno bei successi. L'unico consiglio è quello di non stancarsi troppo perché l'opposizione della luna porta qualche piccolo fastidio a livello fisico. Il 2024 sarà un anno importante per l'amore ma anche il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Toro

Cari toro, attenzione a qualche piccola tensione nella vita sentimentale a causa di una Venere opposta. Tra ex è difficile trovare accordi e potrebbe esserci anche un contenzioso legato al passato. Arrivano cambiamenti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la prima parte di questa giornata non andrà nel migliore dei modi ma la serata regalerà qualcosa di più. Sul lavoro ci sono alcune cose da sistemare e per l'amore è un periodo neutrale senza troppi picchi emotivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, Venere in buon aspetto è un grande elemento di forza quindi chi ha avuto un problema di recente può ripartire alla grande. L'opposizione di Mercurio chiede di stare attenti per quanto riguarda i soldi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Leone

Cari leone, nella vostra vita in questo momento sembra che il lavoro conti più di tutto il resto, dopotutto avete una grande voglia di dimostrare il vostro valore e di superare le sfide che le nuove attività hanno portato nella vostra vita. Attenzione in amore perché alcune relazioni saranno messe alle strette.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, questo periodo porta maggiore sicurezza nella vostra vita e regala qualche occasione in più. È l'effetto di Mercurio positivo che aiuta a essere più organizzati e comunicativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, sul lavoro bisognerà accettare un compromesso ma adesso c'è più voglia di fare rispetto al passato. Resta, però, ancora un po' di agitazione ma non bisogna vivere con l'ansia che qualcosa possa capitare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, questo è un periodo importante per i sentimenti con molti pianeti a favore dell'amore. Mercurio, Venere e Saturno, infatti, sono dalla vostra parte e aiutano tutti quelli che vogliono fare nuovi incontri. Ripartono tutti i progetti interrotti in autunno.



Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, attenzione a non fare scelte basate solo sull'onda dell'impulsività. Questo, però, è un periodo con un oroscopo che resta importante e che porta un bel rinnovamento con cambi di vita anche radicali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, belle queste giornate che sono molto importanti per voi dal punto di vista lavorativo. Il prossimo anno sarà decisivo per cambiare vita radicalmente. Ripartono anche i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, con questo Giove contrario non è il momento di fare scelte azzardate o allontanarsi da situazioni certe per seguire l'impulso del momento. Attenzione a Venere contraria che continua a portare un po' di incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2023: Pesci

Cari pesciolini, con Venere favorevole l'amore spicca il volo e c'è anche una maggiore capacità d'azione. Con questo cielo, chiunque voglia mettersi in gioco, sarà favorito.