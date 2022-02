Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, questa domenica è un po' strana per i sentimenti e se siete già in crisi fate molta attenzione. Dal punto di vista lavorativo è un periodo di transizione e presto arriverà una bella ripresa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022: Toro

Cari toro, in questa giornata sentite la necessità di chiarire le cose con il partner. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a qualche collega invidioso ma comunque la grinta non vi mancherà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi sono favorite le relazioni stabili e le coppie che si vogliono bene. Mercurio dà una mano ai single del segno e sul lavoro bisogna scegliere per bene cosa si vuole davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, fate attenzione in amore perchè potrebbe esserci qualche contrasto. Sul lavoro arrivano belle novità anche se non sembrate molto motivati.



