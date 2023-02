Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in amore bisogna mettere alcuni paletti e cercare di chiarire con il partner se c'è qualcosa che non va. Sul lavoro bisogna ritrovare un po' di lucidità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in amore è arrivato il momento di godersi le emozioni senza più paure. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni sono tanti ma meglio non farsi prendere all'ansia da prestazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, bello l'amore in questo lunedì che regala l'opportunità di risolvere qualche vecchio problema di coppia. Sul lavoro con Giove opposto c'è un po' di agitazione ma bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore non fatevi prendere dal nervosismo, ritrovate un po' di positività nonostante gli ostacoli. Sul lavoro siete forti e avete voglia di farlo vedere a tutti.



