Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, siate prudenti in amore oggi perché potrebbero nascere dispute per un niente. Su lavoro va bene a chi ha iniziato un nuovo impiego ma attenzione allo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022: Toro

Cari toro, il cielo di oggi favorisce i sentimenti e anche i nuovi incontri. Sul lavoro non arrendetevi prima del tempo perché ci saranno buone occasioni per una crescita professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, se il vostro partner è del segno dei Pesci o della vergine bisognerà fare la massima attenzione oggi. Sul lavoro, invece, c'è Giove a sostenervi ma tutte le cose lasciate in sospeso andrebbero affrontate al più presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, avete tanto bisogno di ritrovare la vostra serenità in amore e Venere favorevole vi aiuterà in questo. Sul lavoro avete voglia di stabilità e pace.



