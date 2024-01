Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 6 gennaio 2024? Iniziamo questa giornata di festa dell’Epifania, scoprendo come di consueto cosa possiamo aspettarci dalle stelle, grazie all’oroscopo di oggi di Paolo Fox che, come tutte le mattine, ci indica cosa potrà succedere, con le sue previsioni, segno per segno, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Cosa possono aspettarsi i dodici segni dello zodiaco da questa giornata della Befana 2024? Scopriamolo, segno per segno, con le previsioni e i consigli dell’astrologo più amato d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, siete in una fase di grande impeto, consiglio di non perdere di vista grandi progetti, se siete liberi professionisti cercate di fare qualcosa di più per voi e per chi vi sta vicino. Siete in recupero sul lato economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Toro

Cari toro, cercate di essere più propositivi, dovete agire, muovervi, gestire le cose, senza ascoltare quello che vi suggeriscono gli altri. Nelle relazioni con i segni Scorpione e Leone possono nascere veri dilemmi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la vostra buona volontà è ammirevole, ma non accedete. Venere contraria ponte dei dubbi: attenzione, potrebbero esserci piccoli malintesi o preoccupazioni per qualche persona cara, insomma, ci sono tensioni nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, Marte in opposizione vi dà forte agitazione interiore, ma cercate di gestirla: bisogna solo farsi largo tra mille incomprensioni. Per qualcuno che vi sta vicino risultate inafferrabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Leone

Cari leone, fare un certo discorsetto in amore è importante in questo momento, i cuori solitari devono muoversi, è il momento di iniziare a qualcosa di bello da vivere che arriverà nelle prossime settimane. In questi giorni potreste rendervi conto che con qualcuno state sprecando tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, mettete da parte l’amore un attimo, perché ora è un ottimo momento sul lavoro, è possibile che riceviate anche nuove proposte interessanti. Ormai sapete che chi fa da sé fa per tre, e questo vuol dire che farete sempre più piazza pulita intorno a voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questa bella Venere ti porta tra le braccia di persone molto simpatiche ed interessanti, potrebbero nascere feeling in particolare con Sagittario, Leone, Gemelli, mentre con Toro e Scorpione potrebbe nascere qualche piccola provocazione e divergenza da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo fine settimana è importante per le relazioni, le emozioni e le provocazioni saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, punta al massimo su questo weekend perché la Venere nel segno ti regala emozioni sincere. Voi siete amanti dell’avventura e all’orizzonte potrebbero esserci incontri piacevoli per chi vuole mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, avete Marte nel segno, quindi avete energia ma rischiate di soccombere allo stress, questo non toglie che possiate portare avanti grandi progetti, ma dovete gestire al meglio la situazione, senza esagerare con la fatica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, Venere favorevole è una preziosa alleata. In questo momento è importante evitare di continuare a fare cose che non vi piacciono. Evitate di spendere tempo e fatica per cose che non hanno valore per voi, emozioni in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, siete artisti nati, anche quelli di voi che hanno un lavoro molto pratico hanno una vena romantica, che ogni tanto dovete fare uscire. Se sentite la necessità di chiarire un legame fatelo.