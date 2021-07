Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata Venere e Marte sono in ottimo aspetto insieme alla luna quindi sfruttate questa congiunzione astrale per godere dei vostri sentimenti. Se siete alle prese con un esame, allora non temete perché tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Toro

Cari toro non scoraggiatevi se notate delle tensioni in amore e avete dei problemi sul lavoro. Nel corso del mese tutto si sistemerà per il meglio, basta solo avere un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, questo è uno di quei periodi in cui riuscite a fare colpo su tutti con il vostro charme. Sul lavoro meglio valutare bene tutte le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata positiva per l'amore ma anche sul lavoro sta andando tutto per il verso giusto. Se ci sono state situazioni difficili nell'ultimo periodo, ora riuscirete a fare piazza pulita di tutto.



