Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, la luna è in buon aspetto e domenica sarà nel vostro segno quindi torna un bel vigore e una grande voglia di contrastare chiunque vi venga contro. Siete sicuri di voi e qualcuno potrebbe considerarvi troppo spavaldi ma non preoccupatevi troppo del pensiero degli altri. I sentimenti tornano più vivi che mai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023: Toro

Cari toro, attenzione oggi perché la luna è dissonante e potrebbe portare un po' di agitazione. Giove porta rivoluzioni sul lavoro e qualche problema con tasse e spese. Anche per quanto riguarda i sentimenti c'è confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna è in trigono quindi in buon aspetto. Non rimandate nulla, affrontate i problemi subito perché le prossime giornate saranno un po' confuse. Nei rapporti d'amore ossidati ci sono un po' di perplessità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, avete davanti a voi giornate importanti con la luna favorevole. L'amore torna protagonista e finalmente tornate a sentirvi appagati del vostro lavoro. Programmate qualcosa di bello con il partner nelle prossime 48 ore.



