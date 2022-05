Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore vi sentite un po' ansiosi e attenzione alle tensioni che potrebbero esserci con i segni dei gemelli, sagittario e vergine. Sul lavoro tutto il vostro impegno sarà finalmente premiato quindi avanti così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022: Toro

Cari toro, in amore sembra esserci qualcosa che non va ma non fatevi prendere dal panico ed evitate di essere troppo polemici. Sul lavoro le cose iniziano ad andare meglio rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, nella vostra vita sentimentale torna finalmente un po' di serenità e dovreste godervela tutta. Sul lavoro attenzione alle discussioni con i colleghi e cercate di essere diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna che ci siano compromessi e non tutto può andare sempre come vorreste voi. Sul lavoro molto probabilmente avete appena concluso un progetto o una collaborazione e sentite ancora gli strascichi del vecchio lavoro nella vostra vita quotidiana.



