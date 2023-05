Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, oggi c'è un cielo molto importante per chiarire questioni lavorative rimaste irrisolte. Il lavoro sarà in primo piano in tutto il mese di maggio rispetto all'amore che subirà un piccolo calo e verrà trascurato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023: Toro

Cari toro, queste stelle vi rendono più affascinanti che mai e pronti a sfruttare tutti i vostri pregi. Sole e Mercurio nel segno insieme a Giove che sta per arrivare aiutano a ritrovare passione in amore ma anche una bella capacità d'azione sul lavoro. Ma non basta un buon cielo a portare successo, ci servono impegno e fatica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa luna opposta che provoca qualche battibecco e polemica con gli altri. Non cadete nelle provocazioni sul lavoro e cercate di risolvere le difficoltà. In amore arriva un piccolo momento di disagio soprattutto con qualcuno dei pesci o del sagittario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, questo cielo è perfetto per guardare al futuro con ottimismo. Tanti i pianeti favorevoli e presto lo sarà anche Giove che torna attivo dopo tanto tempo. Arrivano risposte e sarà anche possibile recuperare un sentimento.



