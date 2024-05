Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 6 maggio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 6 maggio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio settimana. In amore due più due per voi in questo periodo non fa sempre quatro e in questi giorni forse state strafacendo, travolgendo con lil vostro entusiasmo chi vi sta vicino e rischiate di essere veramente troppo asfissiante, vale anche in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Toro

Cari toro, questa venere vi fa grandi favori, per esempio, finalmente vi fa digerire anche situazioni difficili legate al passato, se ci sono state lotte o persone che vi si sono messe contro ora vincete voi, per le questioni legali sfruttate giove che protegge tutti i vostri contratti fino a metà mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi per voi è normale discutere, ma c'è da dire che voi amate le discussioni, i confronti, vi piacciono le polemiche, aumentano il vostro desiderio, e un amore ricco di confronti anche accesi per voi sarà sempre il più appassionante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, queste sono stelle passionali, vi regalano una grande carica che sembra fatta appostra per amare. Dovreste ritagliarvi spazi per farlo: serve un pò di riposo e tranqulllità, sarebbe ideale una piccola vacanza

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Leone

Cari leone, in questi giorni venere dissonante non vi aiuta a mantenere lucidità e sangue freddo, inoltre questo inizo settimana a rallentatore, anche perchè il vostro fisico è affaticato. Dovete rallentare o fermarvi, il lavoro è dominante in queste giornate, ma non dimenticate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, buon inizio settimana! Oggi sentimenti e famiglia sono in primo piano per voi, in generale tutto il mese di maggio è un periodo in cui vi riavvvicinate fisicamente ed emotivamente a chi volete bene, dopo un periodo in cui avete vissuto distrattamente i vostri affetti. Finalmente avrete indietro quello che vi è stato tolto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, la buona notizia è che siete fuori dal tunnel dei pianeti opposti. Quello appena passato è stato un perido molto difficile, di grand bufere ma ora avete capito che è stato un periodo prezioso per fare pulizia nella vostra vita. E' proprio così, e ora potete accogliere tutte le belle novità che vi aspettano da giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, l'amore manca o comunque non vi soddisfa in questo momento, anche perchè siete distratti da altro. La pazienza non è il vostro forte in questo momento, così come non giova l'agitazione, abbiate pazienza su nuovi progetti appena partiti: ci vuole tempo per farli decollare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, voi siete spiriti liberi e ora pretendete sicurezza in amore, ma non potete averla in questo momento, anche perchè voi stessi siete i primi a non poterla garantire, quindicercate di agire con coerenza. Verifica in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo di lunedì 6 maggio è ancora un bel cielo per voi. Dopo un fine settimana un pò complicato oggi si riparte, si definiscono posizioni e obiettivi. Tenete sempre bene in mente che maggio, se vi impegnerete, vi premierà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, siete arrabbiati con voi stessi forse perchè avete capito che dovevate agire in modo diverso nel passato, e questo discorso riguarda in particolare i rapporti di coppia, ma anche quelli di amicizie e famigliare. Avrete le idee più chiare dopo il 23.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, questo rimane anche oggi un bellissimo cielo per vivere le emozioni, ma voi non siete persone semplici e volete mettere sempre alla prova chi vi sta vicino, non tirate troppo la corda. Sul lavoro in arrivo belle riconferme.