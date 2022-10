Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, c'è un po' di insicurezza in amore e anche nervosismo. Cercate di vivere tutto con più serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche gatta da pelare, soprattutto se lavorate con il pubblico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022: Toro

Cari toro, la luna non vi sostiene oggi quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro cercate di essere più generosi con i vostri colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa serata vi vede un po' giù di morale in amore. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma non mancano le soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna andare avanti e guardare al futuro e sul lavoro Giove opposto non aiuta molto e porta qualche difficoltà.



