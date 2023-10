Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, arriva un momento di recupero anche se la giornata di oggi porta ancora un po' di stress. Si arriva a sera esausti. Questo cielo, però, favorisce la capacità d'azione e la voglia di migliorarsi. I nuovi amori sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023: Toro

Cari toro, con Giove nel segno vi siete ritrovati molto probabilmente in una posizione di comando, in un ruolo da protagonisti ma al costo di dover sacrificare qualcosa. Inizia un periodo di responsabilità e nuovi progetti e in amore si guarda sempre avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la voglia di fare è tanta, così come la creatività anche se sul lavoro non vi sentite pienamente soddisfatti, forse perché siete in un ambiente non congeniale con persone che non vi capiscono. I rapporti d'amore con problemi vanno gestiti con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2023: Cancro

Cari cancretti, sul lavoro c'è qualche problema e addirittura potreste essere messi in discussione perché fate troppo. I rapporti amorosi, invece, hanno stelle interessanti. Attenzione solo a qualche gelosia nelle coppie di vecchia data.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione