Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, c'è un novilunio che porta un po' di agitazione nella vita privata, massima attenzione. Sul lavoro date spazio ai rapporti con i colleghi e fate piani per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022: Toro

Cari toro, questa giornata inizia con una bella positività da riversare tutta in amore. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, sentite il bisogno di cambiamento in amore ma anche nella vita professionale. Siete irrequieti e non vedete l'ora di poter esprimere tutto il vostro potenziale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è la luna opposta che crea qualche disagio e sul lavoro arriva qualche cambiamento inaspettato e non propriio gradito.



