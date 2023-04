Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata attenzione alle distrazioni sul lavoro perché siete abbastanza pensierosi e forse sarebbe il caso di prendersi una giornata di pausa da tutto e tutti. L'amore sembra non decollare ma uscendo un po' di più riuscirete a fare incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi di vede alle prese con qualche piccolo problema di lavoro che porterà un po' di stress. Non pensatevi troppo, però, e dedicatevi all'amore che, invece, vi regalerà grandi gioie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, cercate di seguire un po' di più l'istinto nelle cose e vedrete che troverete la vostra strada. Allontanate le tensioni e concedetevi un momento di relax per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2023: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi porta grandi benefici dal punto di vista lavorativo e finanziario. Per quanto riguarda l'amore, cresce la passione con il partner quindi organizzate qualcosa di bello insieme alla vostra dolce metà.



