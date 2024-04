Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 7 aprile 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 aprile 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, sono impetuose ma molto fortunate le stelle di questa domenica per voi, nel pomeriggio arriva anche la luna nel vostro segno, siete protagonisti assoluti. Riguadagnate forza e prestigio sul lavoro e ritrovate la forza di impegnarvi al massimo, attenzione alle parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Toro

Cari toro, nella vostra vita ci sono ancora tante cose da rivedere, in casa, in famiglia, sul lavoro, come vi stiamo dicendo da giorni è importante ora imparare ad accettare i cambiamenti e le inevitabili trasformazioni: indietro non si torna. Domenica dedicata alle rifliessioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, la nuova venere non più contraria riporta serenità in casa e in coppia, anche perchè ora finalmente vi impegnate nei rapporti. Questo cielo vi regala anche nuova forza e entusiasmo, nuovi progetti e idee, un bel risveglio primaverile insomma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, in questo momento stata avendo un importante ripensamento d'amore. Riflettete bene prima di lasciare andare qualcuno. Da oggi a martedì saranno giornate molto agitate, quindi sforzatevi di mantenere calma e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Leone

Cari Leone, giove è il pianeta che vi ha portato tanti problemi in casa negli ultimi mesi, sopratutto con i vostri cari più stretti, ma ora siete pronti a tornare a vincere, con un grande rinnovamento segnato da queste stelle. Assicuratevi solo di affidarvi a soci e collaboratori giusti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, le troppe tensioni recenti vi hanno molto agitati, dormite male, siete nervosi, lo stress si fa sentire. Ora che venere non è più contraria però potete pian piano ritrovare tranquillità in coppia e pace in famiglia, non trascurate forma fisica. Evitate gli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, siete in piena rivoluzione. Vi sfogate, recriminate, chiedete, parlate, tagliate rami secchi, è un periodo faticoso ma che, alla fine, si rivelerà prezioso per la vostra evoluzuine. Da oggi pomeriggio e in questi giorni di inizio settimana tenete a basa il nervosismo che si farà sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, rimpiangete di esserv impegnati in qualcosa che non ha portato i frutti che speravate, ma non è il caso di rimuginare troppo: guardate avanti, per voi c'è già un nuovo esame in vista, non mollate. Novità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, sole, mercurio, venere, luna, tutte stelle che vi liberano il cuore e liberano idee brillanti, incontri e anche in amore, colpi di fulimne addirittura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, fino a martedi non mancano per voi stress e preoccupazioni. Contratti, burocrazia, società, tutto ciò che è legato alle carte e alle questioni legali potrebbe rivelarsi problematico in questo momento, mantenete i nervi saldi. Alla fine vincerete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, quando puntate qualcuno in genere non mollate, e fate bene, basta che non vi fissiate su fantasie impossibili solo per paura di una relazione importante. Lasciate spazio a questa bella venere, sfruttatela puntando a qualcosa di reale e concreto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, in arrivo nuovi incarichi, accordi, occasioni tutte da sfruttare, sopratutto sul lavoro e nelle questioni pratiche, ma anche l'amore ancora brilla, datevi da fare e avanti tutta.