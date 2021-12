Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete è bella questa energia che torna protagonista della vostra giornata di oggi, specialmente nelle ore pomeridiane. Sfruttatela! Sul lavoro, invece, bisogna ricominciare con un nuovo piede e aspettatevi dei cambiamenti nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021: Toro

Cari toro, attenzione in amore perché potrebbero esserci discussioni con il partner. Sul piano pratico bisogna stare più attenti alle spese che potrebbero essere maggiori delle entrate in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore meglio non rimandare le discussioni e se c'è qualcosa che non va affrontate subito il discorso con il partner. Sul lavoro meglio non essere frettolosi anche perché fare le cose con calma potrebbe essere la soluzione vincente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la seconda parte di questa giornata porta un po' di tensione nella vita di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete idee vincenti che andrebbero fatte fruttare nel migliore dei modi.



