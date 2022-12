Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, con Venere dissonante potrebbero esserci un po' di fastidi nella vita privata. Sul lavoro? C'è un po' di indecisione sulle prossime mosse ma presto capirete cosa fare della vostra vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore bene per i single che possono fare incontri molto interessanti. Sul lavoro siete pieni di idee ed è arrivato il momento di far vedere a tutti quanto valete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di nervosismo e indecisione. Sul lavoro è arrivato il momento di capire quali sono le vostre priorità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata parte un po' a rilento per i sentimenti ma piano piano andrà meglio. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma se vi sentite sopraffatti, chiedete aiuto.



