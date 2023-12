Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, oggi l'ariete potrebbe arrabbiarsi a causa di una luna opposta che chiede chiarezza in tutti i rapporti. Cercate di avere un po' di attenzione in più verso gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Toro

Cari toro, questa Venere opposta riporta alla luce qualche disagio in amore. Ci sarà un strappo da ricucire anche se Giove nel segno mantiene un successo generale. Oggi, però, c'è nervosismo nell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la luna in trigono è sinonimo di forza che torna. Oggi dovrete fare i conti con persone poco carine e poco leali e questo vi renderà un po' nervosi. Non riversate preoccupazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, queste giornate in arrivo sono migliori e permettono di risolvere diversi problemi. Questo transito di Mercurio è l'unico neo e porta la necessità di far quadrare i conti. Per i sentimenti ci avviciniamo a un weekend importante.



Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Leone

Cari leone, siccome in questi giorni siete al centro dell'attenzione di tanta gente è importante agire nel modo giusto. Sole e Marte favorevoli portano belle risorse anche se questo fine settimana vi vedrà un po' giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, c'è un Marte dissonante e un sole nervoso quindi non sempre riuscirete ad avere i rapporti migliori. Entro il 14 del mese sarà necessario fare scelte importanti. I sentimenti vivono una stagione migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, è molto importante tenere sotto controllo i soldi e anche l'aspetto fisico. Oggi la luna è nel segno quindi le emozioni sono al massimo. Favoriti gli incontri per i single.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, se c'è una piccola preoccupazione sul lavoro è normale, avete vissuto tanti cambiamenti di recente anche se ora c'è qualche certezza in più. Venere nel segno rappresenta emozioni da vivere a tutto tondo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, con sole e Marte nel segno chi vi ferma più. Siete talmente irruenti che rischiate di fare qualcosa di sbagliato solo per ottenere un risultato a tutti i costi. In questo periodo, in amore, bisogna stare attenti alla gelosia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, questo è un periodo di impegni e responsabilità ma siete contenti di questo dato che voi vi sentite bene quando portate avanti dei progetti, soprattutto se vostri. Le stelle premiano anche l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, arriviamo a un fine settimana di dentro o fuori definitivo in amore. Attenzione alle polemiche e capiterà perfino di dormire meno perché ci sono troppi pensieri in testa. Tutti i nuovi progetti sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, è tempo di risvegliare emozioni e il fine settimana porta un grande vantaggio. Potrete fare tutto ciò che avete rimandato a lungo. L'amore torna protagonista.