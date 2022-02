Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore c'è bisogno di tenere gli occhi aperti e mantenere la calma a causa di alcuni conflitti con il partner. Ma da marzo si recupera. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora e sono in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022: Toro

Cari toro, bene per l'amore con la luna favorevole che regala belle emozioni e favorisce gli incontri. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione con i colleghi ma basta parlare con chiarezza per risolvere tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, migliora la situazione in amore solo a metà settimana con l'entrata della luna nel segno. Oggi bisogna avere ancora un po' di pazienza. Sul lavoro ci sono trattative aperte che andrebbero chiuse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, torna la tranquillità nella vostra vita amorosa dopo un periodo un po' pesante. Sul lavoro bisogna fare attenzione e ricaricare le batterie perché sta per arrivare un periodo un po' stancante.



