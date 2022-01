Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, oggi bisogna essere un po' cauti in amore e se avete qualcosa da dire al partner rifletteteci prima per bene. Sul lavoro non siate frettolosi e pensate bene alle prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022: Toro

Cari toro, l'anno inizia alla grande per i single del segno che possono trovare nuovi amori o consolidare quelli già esistenti. Sul lavoro sfruttate il bellissimo influsso dei pianeti per rendere di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi avete la luna opposta quindi l'amore subirà qualche piccola frustrazione Attenzione a possibili discussioni sul lavoro con qualcuno del segno dell'ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore dovete essere prudenti se non volete cadere in discussioni con il partner. Sul lavoro continuate a portare avanti i vostri progetti e non demordete davanti alle piccole diffoltà.



