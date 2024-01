Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo la giornata con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2024. Cosa ci riservano le stelle in questa prima domenica del nuovo anno? Cosa dobbiamo aspettarci da una giornata di riposo ma che per molti segna anche le ultime ore di relax dopo il periodo delle Feste? A svelarci di più, come ogni mattina, dalle frequenze di Radio Lattemiele, sono le previsioni astrologiche dell’astrologo più amato d’Italia. Scopriamo, segno per segno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 7 gennaio 2024: amore, lavoro, fortuna, ma sempre tenendo ben presente il consiglio prezioso di non credere solo, ma verificare anche! Ed ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, ancora una volta vi spingo all’azione. Questa domenica per voi sarà produttiva anche sul piano dei pensieri, sappiate che in questo momento bisogna fare di più. Marte vi mette in agitazione, attenzione ai motivi di contrasto

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Toro

Cari toro, non isolatevi. Cercate di portare avanti quello in cui credete, non ascoltate gli altri anche chi vuole bene a volte, per aiutarvi non fa che confondervi. Se avete una questione legale da risolvere occupatevene entro la metà di maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, vi porta buone opportunità questa domenica. Negli ultimi giorni, tra dicembre e gennaio avete vissuto delle tensioni, delle preoccupazioni che si fanno ancora sentire. Vi anticipo però che lunedì e martedì saranno giornate faticose, proprio perché c’è da chiarire qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, puoi arrabbiarti con te stesso se pensi di aver fatto delle scelte sbagliate. La gelosia a volte è giusta, ma può diventare un’arma a doppio tagli quindi trovate la giusta misura. Se a dicembre avete avuto un confronto sul piano sentimentale, è necessaria ancora prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Leone

Cari leone, Venere vi vuole bene, questo cielo è importante per le relazioni. Questo è un periodo in cui devi riflettere su ciò che è importante, i liberi professionisti soprattutto vivono in una sorta di indecisione perché non hanno ancora chiaro un progetto a cui dedicarsi con chiarezza in questo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, avete ancora conflitti da risolvere. Siete polemici, in attesa di risposte ma state riacquistando grande fiducia in te stesso e nel futuro. Chi ha un attività in proprio potrebbe essere particolarmente fortunato nella seconda parte di questo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, contare su Venere è importante, anche perché voi dovete recuperare energia fisica. Avete tanti progetti da portare avanti, ma prima c’è da riequilibrare la vostra vita. Chi cerca un sentimento vero può trovarlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, guardate il futuro con positività. Se a dicembre è nato un amore portatelo avanti. Luna nel segno, porta a intuizioni e in generale siete in pieno recupero. Emozioni nuove in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questa Venere ha il potere di rinvigorire i rapporti, è importante recuperare emozioni positive. Il 2024 probabilmente vi porterà un cambiamento di ruolo o di vita e questo può anche indicare che alcune persone che ora hai attorno tra qualche mese non saranno le stesse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, non sottovalutare l’amore, Marte risveglia la passione e forse vi fa rivalutare qualcuno lasciato alle spalle. E’ una fase in cui cercate equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario,siete pronti alle novità? Rapporti di lavoro o personale cambieranno entro maggio, ma ci sarà un cielo importante quindi non abbiate paura di modificare la vostra vita, anche rinunciando a qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, dubbi d’amore? Se siete cuori solitari pazientate fino alla fine del mese. Vi vedo tormentati nei sentimenti, dovete trovare una persona che vi dia serenità. Gelosie e sospetti, forse eccessivi. Oggi è una buona giornata per fare chiarezza nel vostro cuore.