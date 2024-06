Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo venerdì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 7 giugno 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, venerdì 7 giugno 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Ariete

Cari ariete, per voi questa giornata parte al meglio con una bellissima luna attiva. Nel pomeriggio invece il pallido astro si mette di traverso e questo vuol dire che accuserete la stanchezza della settimana. Se siete in cerca di un amore ciò che inizia ora si rivelerà fortunato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Toro

Cari Toro, le trasformazioni non vanno evitate. Anche se voi odiate i cambiamenti troppo repentini questo è un momento in cui vi si chiede di rimanere al passo e di aggiornarvi. Questo weekend sarà particolarmente bello per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Gemelli

Cari gemelli, avere tanti pianeti nel segno vuol dire avere giornate importanti. Queste stelle sono molto intriganti sopratutto al mattino, è arrivo per voi un turbine di passionalità che non va spento. Bellissime occasioni sul lavoro sopratutto per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Cancro

Cari cancro, nel pomeriggio arriva la luna nel segno che vi rende sì più intraprendenti ma anche più suscettibili quindi attenzione a non scattare troppo in serata. In arrivo tante possibilità sopratutto in amore, sia per i single sia per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Leone

Cari leoni, per voi questi giorni annunciano vittorie, soddisfazioni, chi ha avuto difficoltà sul lato economico comincia a ricostruito, chi invece arriva a questo punto già con ottima base ora fa un gran salto di qualità grazia a questo cielo davvero importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Vergine

Cari vergine, negli ultimi giorni avete dovuto affrontare una vera e propria bufera planetaria e al centro del ciclone c'era la famiglia, quindi anche contenziosi sulla casa, problemi riguardanti i figli. A breve tutto migliora, nel frattempo ancora prudenza per qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Bilancia

Cari bilancia, perchè non innamorarsi con un cielo così? Anche i delusi o i reduci da una separazione possono lasciarsi andare ad emozioni nuove. E' importante circondarvi di persone che vi fanno stare bene, e non ascoltare il parere di chi critica soltanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Scorpione

Cari scorpioni, sta per tornare una grande voglia di amare, ultimamente ci sono stati problemi, preoccupazioni, piccole e grandi preoccupazioni anche in famiglia. Curate il fisico perchè c'è il rischio di qualche acciacco. Weekend bello per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Sagittario

Cari sagittario, le opposizioni planetarie degli ultimi giorni hanno creato divergenze e lontananze. Ti aspettavi di più su un progetto che hai portato avanti con entusiasmo ma non è stato abbastanza apprezzato. In questi giorni vi consigliamo un pò di diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Capricorno

Cari capricorno, in arrivo per voi un weekend un pò agitato. Siete tesi perchè siete in attesa di una risposta che tarda, ma nei prossimi giorni non mancheranno conferme, e questa insofferenza è solo colpa di una luna storta del tutto passeggera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Acquario

Cari acquario, cercate di superare piccoli fastidi e acciacchi fisici anche perchè ora arriva un Marte che vi può portare ad accusare lo stress. Per gli acquario che sono più intraprendenti e hanno deciso di cambiare tutto, è arrivato il momento di parlare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2024: Pesci

Cari pesci, questa venere dissonante qualche dubbio ve lo porta, addirittura vi fa sentire soli contro il mondo. Se siete in crisi di coppia, temporeggiate, evitate scelte azzardate perchè dal 17 cambia tutto e sarete più lucidi.