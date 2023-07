Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo che state vivendo da combattenti per vari motivi. Dovrete riprendervi da un fastidio fisico e risolvere qualche problema. Sono gli effetti di una situazione astrologica che però non toglie nulla alla vostra capacità di azione anche se molti si sentono bloccati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023: Toro

Cari toro, è un momento particolare perché si cresce. Giove è nel segno ed è l'elemento di forza di questo anno. Un percorso potrebbe diventare diverso da quello immaginato. Se fino a oggi avete pensato di non essere contenti di qualcosa non si puo piu fare finta di nulla. È solo un momento di crescita e fatica ma si arriverà a un bel traguardo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, Saturno vi rallenta, soprattutto nelle decisioni. Non è semplice ritrovare un po' di serenità ma l'amore può dare di più grazie a una bella Venere. Chi ha chiuso una storia avrà un'altra opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, avete positività, lungimiranza, questa seconda metà del 2023 inizia a darvi qualcosa. Aumenta l'attenzione nei confronti di tutto ciò che vi piace. Avrete di più anche dall'amore.



