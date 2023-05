Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, questo fine settimana regala una bella grinta da riversare tutta in amore e anche chi è ancora single avrà un forte desiderio di riscoprire il piacere di stare con qualcuno. Sul lavoro meglio evitare di caricarsi di responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata, se siete ancora single, iniziate a guardarvi intorno perché sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'amore sta per tornare protagonista della vostra vita quindi lasciatevi andare e provate a fare il primo passo se qualcuno vi piace. Sul lavoro le idee sono tante, mettetele in pratica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2023: Cancro

Cari cancro, con Venere che entra nel segno arriva una bella ondata di passione nella vita di coppia e ne avevate proprio bisogno. Sul lavoro tutto procede bene e i liberi professionisti possono avere una marcia in più.



