Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 7 maggio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Questo martedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 7 maggio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon martedì 7 maggio. Ritorno di emozioni, rilancio della passione e voglia di mettervi in gioco, questo periodo importante dura fino a metà giugno ed è tutto da sfruttare: fate le vostre scelte, la fatica è tanta ma è normale: state correndo a tutta velocità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Toro

Cari toro, venere nel segno alimenta la vostra voglia di fare. Giove ha illuminato le zone buie della vostra vita, in modo che voi possiate cambiare una strada senza uscita, voltare pagina. Il passato non torna, guardate oltre, tanta fiducia nuova in amore, sia per le coppie di lunga data che per i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questa bella primavera torna per voi tanta voglia libertà e c'è anche il gran rilancio della vostra creatività. Superate le delusioni, fate volare alti i pensieri, fate cose che desiderate, pensate in grande perchè a breve arriverà anche giove a illuminare le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, questo per voi è il momento giusto per verificare una storia, rafforzare un amore, venere parla di riconferme , vi aiuta a vedere chiaro in una situazione che non vi convince, illumina la strada giusta da imboccare. Sul lavoro, finalmente, in arrivo gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Leone

Cari leone, in questo martedì 7 maggio voi sentite la critica di venere che vi provoca i nervi, e anche la pressione legata alla stress. Non fate le cose di corsa, rallentate e se serve fermatevi, prendetevi pure un momento di stop, si riparte a breve. La situazione in amore è compicata, ci vuole comprensione e pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, questa bella venere in toro riavvicina le coppie. Maggio è un mese di adesione a nuovi progetti, sempre più interessanti, sfruttate questo cielo perchè poi dovrete faticare. Datevi da fare ora che avete l'appoggio delle stelle, a fine mese diventa tutto più complicato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, oggi e nei prossimi giorni fate in modo che le tensioni non pesino troppo sulla vostra quotidianità. Basta arrabbiarsi, dopo tante lotte è il momento di una tregua, concedetevi un pò di leggerezza. Questo cielo vi fa essere notati da chi conta, finalmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo è un periodo particolare per voi, non proprio semplicissimo da gestire. Venere contro corrente vi risulta molto faticosa, nei rapporti di coppia ci vuole pazienza. Se in amore c'è burrasca, concentratevi sul lavoro, un campo dove è il momento di seminare per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, voi ultimamente avete già vinto una sfida importante ma ora è ancora più importante non fermarvi, non adagiarvi sugli allori e bissare questo successo o comunque confermarlo. In amore è il momento buono per fare il punto della situazione di relazioni che ancora non si sa dove andranno a parare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo maggio va sfruttato fino in fondo. Avete tanti pianeti a favore in questo cielo, siete liberi da tensioni e pesi, non vi manca certo lacapacità di azione in amore e sul lavoro. Avanti dunque, è il momento di agire e partire alla conquista dei vostri obbietivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, possiamo dire che questo è un periodo di revisione e attacchi. Voi non volete fermarvi, soffrite la noia, ma attenzione: con questa venere complicata rischiate di buttare all'aria relazioni preziose, non siate troppo insofferenti e cercate di trovare soluzioni se proprio non ce la fate più: una vacanza, un giorno di divertimento, ritrovate complicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, maggio è un mese costruttivo per voi, solo su una cosa dovete fare attenzione: non azzardate con i soldi e gli investimenti. Problemi in famiglia vi hanno immalinconiti ma non dovete guardarvi troppo indietro, non si può vivere di ricordi, pensate al futuro.