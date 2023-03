Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata preparatevi ad avere belle soddisfazioni da tutti i fronti sia amoroso che lavorativo. Giove in transito positivo dà una bella mano quindi avanti tutta così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023: Toro

Cari toro, arriva il momento di prendere decisioni importanti, soprattutto in amore dove se ci sono rami secchi da tagliare, sarebbe meglio farlo subito e senza pensarci due volte. Sul lavoro tutto procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata, un po' come tutta la settimana, vi vede un po' in difficoltà con molti pensieri e preoccupazioni. La luna in transito vi rende particolarmente emotivi e attenzione anche al rapporto con i colleghi, non proprio favorito oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, godetevi il successo di questi giorni perché ad aprile arriveranno un po' di rallentamenti. Siate fiduciosi nelle vostre capacità e se non tutto andrà come previsto non buttatevi giù ma rimboccatevi le maniche.



