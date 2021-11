Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore attenzione a dei piccoli contrasti con il partner, soprattutto se è del segno del capricorno. Sul lavoro, Saturno e Giove saranno alleati dal 2022 quindi investite sul futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021: Toro

Cari toro, la luna è in ottimo aspetto e in amore le cose adranno per il meglio. Sul lavoro state finalmente recuperando ma bisogna comunque fare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è opposta ma questo non vuol dire che tutte le coppie sono il crisi. Sul lavoro, Giove aiuta, soprattutto nelle questioni di soldi ma per il resto ci vuole ancora un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, sono ottime queste giornate per le nuove conoscenze. Sul lavoro stanno per arrivare delle risposte positive che porteranno a una svolta nel 2022.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 novembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione