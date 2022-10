Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, state alla larga dalle polemiche d'amore perché oggi potrebbero essere amplificate dalle stelle. Sul lavoro se c'è stato qualche errore oggi è la giornata giusta per rimediare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022: Toro

Cari toro, dal punto di vista sentimentale le cose iniziano a migliorare. Sul lavoro meglio fare tutto con calma per evitare errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore cercate di dimenticare il passato per dare spazio a nuove relazioni. Sul lavoro fate di testa vostra anche se in molti non capiranno le vostre azioni. Poi si ricrederanno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata parla di emozioni forti quindi sfruttatela al meglio. Sul lavoro aspettatevi buone notizie.



