Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, in questo periodo potrete recuperare un sentimento, soprattutto se di recente ci sono stati problemi, non per forza nati per colpa vostra ma più probabilmente per fattori esterni. Per voi il valore della famiglia è importante quindi fate in modo di avere accanto persone affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023: Toro

Cari toro, da qui fino a domenica cercate di recuperare un sentimento. Ad agosto ci saranno situazioni che portano cambiamenti nei rapporti di lavoro e nelle vostre idee. L'amore può essere conflittuale perché si discute troppo di soldi ultimamente. l

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, bisogna superare delle tensioni di famiglia e sul lavoro ci sono ritardi, è meglio evitare di scaricare queste problematiche in casa. In questo momento avete una grande voglia di amare quindi fatevi notare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, c'è da parlare di cose importanti, a breve partiranno nuovi progetti e anche l'amore torna più sereno. Non aspettatevi un ritorno dal passato ma guardate avanti. Chi ha una bella storia deve rafforzarla in questo mese.



