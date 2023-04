Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata è ideale per i nuovi incontri quindi, se siete single, cercate di uscire di casa e aprirvi un po' più agli altri. Sul piano lavorativo cercate di organizzare le prossime mosse e attenzione a qualche tensione con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi vi vede un po' insicuri dal punto di vista sentimentale, forse la storia che state vivendo è solo un fuoco di paglia. Sul lavoro, invece, arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione in amore perché non sta andando tutto bene e c'è il rischio di rottura. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte ma valutate bene prima di accettare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, la giornata di oggi è particolarmente stressante in amore quindi massima attenzione, soprattutto se la vostra relazione è poco solida. Sul lavoro, invece, arrivano bel cambiamenti.



